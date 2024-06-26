На выборах в Монголии будут работать почти 300 международных наблюдателей и журналистов

CentralAsia (MNG) - 259 наблюдателей из 40 стран и 21 организации зарегистрировались в Генеральной избирательной комиссии для наблюдения за очередными выборами Великого Государственного Хурала Монголии в 2024 году.

191 наблюдатель представляет государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Департамент по правам человека Демократического института ОБСЕ создал комитет по наблюдению за очередными выборами в парламент Монголии 2024 года с большой группой международных экспертов и аналитиков, которые готовят отчет о соблюдении национального законодательства и предоставляют выводы и рекомендации.

Кроме того, Комитет по наблюдению за выборами Департамента по правам человека Демократического института осуществляет мониторинг избирательной деятельности в широком смысле, включая правовую среду и организацию, контролирует подготовку избирательных участков, открытие дня голосования, процессы голосования и подсчета голосов. Предварительный отчет будет представлен по итогам дня голосования, отчет с оценкой всего избирательного процесса и рекомендациями будет опубликован через два месяца.

Кроме того, за выборами будут наблюдать 68 представителей от зарубежных стран, международных организаций, дипломатических миссий иностранных государств в Монголии, подавших запросы в Генеральную избирательную комиссию.

Организация очередных выборов Великого Государственного Хурала Монголии в 2024 году полностью открыта не только для отечественных, но и для зарубежных СМИ.

Регистрацию в Министерстве иностранных дел оформили и получили лицензию на ведение репортажей и трансляций 27 журналистов, представляющих Kyodo News, CCTV, Bloomberg TV, Thomson Reuters, Schweizer Radio und Fernsehen, The Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Агентство новостей Синьхуа, Nikkei, The Guardian, Agence-France.

источник: middleasiannews.com

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