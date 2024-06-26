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Более 9700 граждан Монголии за рубежом проголосовали на парламентских выборах
АМАРСАЙХАН Дашпурэв
АМАРСАЙХАН Дашпурэв

CentralAsia (MNG) -  Досрочное голосование на парламентских выборах в Монголии для граждан, находящихся за рубежом, состоялось с 20 по 23 июня.

На сегодняшний день проголосовали 9760 человек, или 74,53 процента, из 13095 избирателей, зарегистрированных в списках избирателей в 47 дипломатических миссиях в 34 странах.

Председатель Центральной комиссии по организации голосования граждан в зарубежных странах Амарсайхан Дашпурэв сообщил: «В организации досрочного голосования приняли участие все дипломатические представительства за рубежом. Бюллетени будут доставлены дипломатической почтой и находятся под защитой государства. Подсчет голосов состоится 28 мая в 22:00 в Генеральной избирательной комиссии Монголии».

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