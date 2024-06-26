В аймаке Архангай проведут месячный музыкальный и развлекательный фестиваль

CentralAsia (MNG) - «Ara fest 2024» с многочисленными развлекательными программами пройдет с 1 по 31 июля. Фестиваль пройдет на базе комплекса «Ага», расположенного в восьми километрах от города Цэцэрлэг центра аймака Архангай. Фестиваль организован частным сектором без участия государственных организаций.

Фестиваль также направлен на постоянное увеличение количества иностранных и отечественных туристов, посещающих аймак Архангай, улучшение экономического обращения и популяризацию первозданной природы Монголии. Организуя его во второй раз, организаторы подчеркнули, что фестиваль в этом году имеет более интересные программы, чем в прошлом году. Например, такие артисты, как певец Болд Доржсурэн, рэпер ThunderZ и группа «Gangbay», заявили, что примут участие в этом фестивале со своими выступлениями.

«Ara fest 2024», важное событие месяца наследия Хангайского района, представит миру монгольскую поп-музыку, вобравшую в себя этнический стиль, народное наследие и традиции одежды, характерные для монгольского музыкального мира. 14 июля на фестивале пройдет музыкальный фестиваль «Монгол-поп» в формате Open Air Show. «The Hu», получившие международную известность за короткий промежуток времени после своего великолепного выступления в 2016 году, также будут присутствовать на фестивале.

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