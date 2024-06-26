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Россия и Украина провели обмен пленными
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщили в Минобороны России.

Украина вернула 90 российских военнослужащих, находящихся в плену, Россия — 90 украинских военных.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что посредником в обмене военнопленными выступали Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что из российского плена «вернулись» 90 украинских военных.

Последний раз Москва и Киев сообщали об обмене пленными 31 мая 2024 года. Тогда российское Минобороны заявило, что с территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что из российского плена вернулись военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, пограничники, а также четверо мирных жителей.

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