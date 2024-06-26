Основатель WikiLeaks Ассанж, обвиняемый в шпионаже, освобожден после сделки с властями США. Дело против него прекращено

Джулиан Ассанж

CentralAsia (CA) - Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан одобрила сделку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Минюста, в рамках которой он частично признал вину в нарушении закона о шпионаже.

Судья приговорила журналиста к уже отбытому им сроку в тюрьме в Великобритании и объявила о закрытии дела, сообщили из зала суда The Washington Post и The Guardian.

Во время оглашения приговора судья отметила, что Джулиан Ассанж провел около пяти лет «в одном из самых суровых учреждений» Великобритании — тюрьме Белмарш, и, согласно заявлению обвинения, полученная и опубликованная им секретная информация не привела к жертвам. «Судя по всему, ваши 62 месяца были справедливыми, разумными и пропорциональными фактическому сроку тюремного заключения. По этим причинам я фактически приговариваю вас к отбытому сроку»,—заключила судья. «Вы, похоже, сможете выйти из этого зала суда свободным человеком»,— добавила она.

После оглашения приговора Ассанжа еще раз спросили, понимает ли он все условия соглашения. В ответ он ответил утвердительно.

«Что создало пугающий прецедент, так это обвинение. Сегодня суд установил, что его публикация не причинила никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой»,— заявили адвокаты журналистам после заседания.

Защита также сообщила, что работа WikiLeaks продолжится, а Джулиан Ассанж «будет продолжать выступать за свободу слова и прозрачность правительства». Адвокат Дженнифер Робинсон поблагодарила правительство Австралии за помощь в заключении сделки: «В частности, я хочу поблагодарить нашего премьер-министра Энтони Альбанезе за его государственную мудрость и его дипломатию, которые сделали этот результат возможным. Он поднимал вопросы на самом высоком уровне». Сам журналист, покидая здание суда, от комментариев для СМИ отказался.

Джулиан Ассанж — австралийский журналист и основатель WikiLeaks, специализирующегося на публикациях секретной и конфиденциальной информации. В 2010 году сайте были опубликованы материалы, связанные с действиями США в Ираке и Афганистане. В связи с этим США предъявили ему обвинения по 18 пунктам за нарушение закона о шпионаже. Журналисту грозило 175 лет тюрьмы.

С 2012 по 2019 год Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, а затем его лишили дипломатического убежища. В течение пяти лет он находился в лондонской тюрьме Белмарш, оспаривая запросы США о его экстрадиции. В рамках сделки с Минюстом США он признал вину по одному из пунктов обвинения — в заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне. В ответ прокуроры рекомендовали назначить ему 62 месяца тюрьмы и зачесть срок, проведенный в британской тюрьме. После освобождения из зала суда он планировал вернуться в Австралию.