Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: Украина потребует от Казахстана эстрадиции подозреваемых

CentralAsia (KZ) - Офис генерального прокурора Украины хочет потребовать от Казахстана экстрадиции двух его граждан, которых подозревают в покушении на живущего в Киеве казахстанского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова.

По информации Генпрокуратуры Украины, сейчас ведомство готовит пакет документов для запроса. Обращение в компетентные органы Казахстана планируют направить в ближайшее время.

«18 июня 2024 года в Киеве два человека покушались на убийство гражданина Казахстана, имеющего в Украине статус беженца. Оба подозреваемых — граждане Казахстана. Они покинули территорию Украины в день совершения преступления», - говорится в сообщении.

Подозреваемым предъявят обвинения по статье 115 уголовного кодекса Украины с применением статьи 15. Речь идёт о покушении на умышленное убийство по заказу и по предварительному сговору, совершённом группой лиц.

18 июня в Киеве два человека совершили покушение на казахского оппозиционного журналиста, создателя YouTube и Telegram-каналов «Басе» Айдоса Садыкова

Украинское следствие заявило, что уже установило лиц, причастных к покушению. На сайте Офиса генпрокурора были опубликованы подозрения двум гражданам Казахстана - Алтаю Жаканбаеву и Мейраму Каратаеву. Последний является полицейским из Казахстана.

Между тем прокуратура Казахстана заявила, что задержала одного из подозреваемых. Отмечалось, что 21 июня Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел РК, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он был задержан по подозрению в совершении данного преступления. Для установления местонахождения Каратаева проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Садыков вместе с супругой Натальей с 2014 года живут в Украине, где имеют статус беженцев. В Казахстане они с 2023 года объявлены в розыск по обвинению в разжигании социальной, национальной или религиозной розни.

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