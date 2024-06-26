КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) - КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщил «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Ракета была запущена в 05:30 по местному времени из района Пхеньяна в сторону Японского моря. В комитете начальников штабов сообщили, что Южная Коря и США проводят анализ. По словам источника «Ренхап», баллистическая ракета пролетела около 250 км, однако испытательный запуск, «судя по всему завершился неудачей».

27 мая Северная Корея сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя нового типа с военным спутником-разведчиком. Ракета взорвалась в воздухе. Спустя три дня КНДР запустила 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.