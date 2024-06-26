Глава Пентагона впервые поговорил по телефону с новым министром обороны РФ

CentralAsia (CA) - Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер, передает Associated Press.

В ходе разговора Остин заявил о важности сохранения каналов коммуникации между военными ведомствами в условиях военных действий России с Украиной.

Представитель Пентагона напомнил, что последний раз Остин общался с главой Минобороны России в марте 2023 года — тогда эту должность занимал Сергей Шойгу.

Минобороны России подтвердило, что между Белоусовым и Остином состоялся телефонный разговор по инициативе американской стороны. В сообщении военного ведомства говорится, что министры обороны «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины».

«А.Р. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы», — заявили в министерстве.

В марте 2023 года сообщалось, что Шойгу и Остин провели телефонные переговоры по поводу инцидента с американским дроном, упавшим в Черное море. В Пентагоне говорили о «непрофессиональном, опасном и безрассудном поведении» российских пилотов в международном воздушном пространстве над Черным морем. В Минобороны РФ отмечали, что полеты американских беспилотников у побережья Крыма «имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне».