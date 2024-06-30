Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупреждает о росте случаев лихорадки денге, переносимой комарами

CentralAsia (CA) - Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил врачей, что им следует внимательно следить за случаями лихорадки денге.

Как пишет CNN, во всем мире растет число людей, у которых развивается заболевание, переносимое комарами, по мере потепления из-за антропогенного климатического кризиса. Инфицированные комары, распространяющие болезнь, любят более теплую и влажную погоду.

В целом лихорадка денге в континентальной части США была относительно редкой: большинство людей заболевали после поездок в другие страны, где болезнь более распространена. По данным CDC, в этом году среди путешественников из США было выявлено большее, чем ожидалось, количество случаев лихорадки денге: до 24 июня зарегистрированы 745 случаев.

23 страны сообщили о вспышках в прошлом году: во Всемирной организации здравоохранения было зарегистрировано более 5 млн случаев и 4000 смертей только в Америке.

За прошедшие годы произошло несколько вспышек в штатах с более теплым климатом, благоприятным для комаров, распространяющих лихорадку денге: Флорида, Техас, Гавайи и Аризона.

В предупреждении CDC говорится, что число глобальных инфекций в 2024 году было самым высоким за всю историю наблюдений. Число случаев заболевания в Америке превысило самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный за один год: более 9,7 млн человек заболели денге; это вдвое больше случаев за весь 2023 год.

В Пуэрто-Рико так много людей заболели лихорадкой денге, что местные органы здравоохранения объявили чрезвычайную ситуацию.

Предупреждение CDC предписывает врачам проверять пациентов с симптомами, похожими на лихорадку денге, особенно тех пациентов, которые путешествовали в ту часть мира, где болезнь более распространена.

Симптомы появляются примерно через неделю после укуса человека зараженным комаром, хотя, по данным Американского общества инфекционистов (IDSA), от 40% до 80% инфекций протекают бессимптомно.

Симптомы денге могут включать лихорадку, рвоту, мышечные боли, боли в суставах и костях, боль за мышцами глаз, головную боль, тошноту, низкое количество лейкоцитов и лихорадку. Большинство людей выздоравливают примерно через неделю.

В CDC заявили, что лихорадка денге переходит в более серьезную форму заболевания, когда идет постоянная рвота, скопление жидкости, кровотечение из носа или десен, увеличение печени, усталость и боль в животе. Тяжелая болезнь может повлечь за собой сильное кровотечение, респираторную недостаточность, органы человека могут начать отказывать и люди могут умереть.

Не существует вакцины против лихорадки денге. Была вакцина Денгваксия, но компаний прекратила ее производство, сославшись на отсутствие спроса.

Чтобы предотвратить лихорадку денге, используйте спрей от насекомых на улице, особенно во время поездок в те части мира, где распространена лихорадка денге. Носите свободные рубашки и брюки с длинными рукавами.