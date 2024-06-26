В июле ожидается засуха в 10 областях Казахстана

CentralAsia (KZ) - Атмосферная засуха в июле ожидается в нескольких районах Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Улытауской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Атырауской областей Казахстана, сообщает «Казгидромет».

«Казгидромет» предоставил подробный прогноз по атмосферной засухе в следующем месяце. В Костанайской области засуха будет в Амангельдинском и Джангельдинском районах, в Актюбинской области - в Айтекебиском, в Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах.

Кроме того, неблагоприятные условия по засухе будут в Шетском районе Карагандинской области; в Улытауском и Жанааркинскогм районах Улытау; в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области; в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области, в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области; в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области; в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области; и на преобладающей территории Атырауской области.

Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и в городе Степногроске.

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