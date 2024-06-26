В Узбекистане хотят запретить незаконное религиозное образование детей

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CentralAsia (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса во вторник одобрила в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан по дальнейшему укреплению прав детей».

Как сообщила пресс-служба палаты, проект предусматривает дополнение статьи 47 Кодекса об административной ответственности («Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей») нормами о санкциях за незаконное вовлечение ребёнка в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими.

В случае незаконного вовлечения ребёнка в процесс религиозного воспитания родителями или лицами, их заменяющими, предлагается накладывать штраф в размере от 10 до 15 базовых расчётных величин.(от $269 до $404)

Если такое же нарушение повторяется в течение года после применения административного взыскания, это может повлечь наложение штрафа в размере от 15 до 25 БРВ (от $404 до $673) или административный арест до 15 суток.

Предлагается также запретить привлечение ребёнка родителями или лицами, их заменяющими, к процессу религиозного воспитания в нарушение закона, т. е. передачу ребёнка для получения религиозного образования незарегистрированным или не имеющим лицензии организациям либо лицам, не имеющим специального религиозного образования и осуществляющим религиозное обучение без разрешения центрального органа управления религиозными организациями.

Принятие закона «послужит защите прав детей в сфере получения образования, их становлению гармонично развитыми личностями и предотвращению их становления жертвами идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фанатизма», говорится в сообщении.