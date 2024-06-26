Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО
- Азия и мир, политика
- 14:34, 26 июня 2024
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Марк Рютте
CentralAsia (CA) - Послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря альянса. Об этом 26 июня сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление объединения.
«НАТО назначает премьер-министра Нидерландов Рютте следующей главой объединения», — говорится в сообщении агентства в социальной сети X.
О том, что новым генеральным секретарём НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, стало известно 18 июня, когда единственный конкурент голландца — президент Румынии Клаус Йоханнис — снял свою кандидатуру. Нынешний генсек Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2024 года.
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