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Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО
Марк Рютте
Марк Рютте

CentralAsia (CA) -  Послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря альянса. Об этом 26 июня сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление объединения.

«НАТО назначает премьер-министра Нидерландов Рютте следующей главой объединения», — говорится в сообщении агентства в социальной сети X.

О том, что новым генеральным секретарём НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, стало известно 18 июня, когда единственный конкурент голландца — президент Румынии Клаус Йоханнис — снял свою кандидатуру. Нынешний генсек Йенс Столтенберг сложит полномочия в октябре 2024 года.

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