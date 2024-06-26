Россия хочет часть севера Казахстана, - глава МИД Великобритании в разговоре с пранкерами

CentralAsia (KZ) - Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, как они утверждают, розыгрыша министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время видеозвонка от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Британский министр заявил, что Россия хочет получить контроль над севером Казахстана.

«Я недавно был во всех станах (страны ЦА) и в Казахстане. Убежден, что Путин хочет часть севера Казахстана. ...Министр иностранных дел (Казахстана Мурат Нуртлеу) сказал, что ситуация осложняется из-за их протяженной границы с Россией»,— сказал человек на видео. По его словам, Нуртлеу сказал ему, что «украинцы умирают за Казахстан, они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию, и это им на пользу».

Министерство иностранных дел Великобритании 8 июня сообщало, что Кэмерона разыграли пранкеры от имени Порошенко. Как отмечалось, «хотя видеозвонок явно был с господином Порошенко, после разговора у министра иностранных дел возникли подозрения». Расследование инцидента подтвердило, что сообщения и видеозвонок были подделаны.

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