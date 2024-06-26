Премьер Японии приедет в Казахстан
CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Казахстан в августе, сообщает Nippon.
Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что премьер примет участие в саммите с лидерами пяти стран Центральной Азии.
«Сотрудничество со странами Центральной Азии сейчас более важно, чем когда-либо, для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права», — цитирует агентство Хаяси.
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