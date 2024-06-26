экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Японии приедет в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Казахстан в августе, сообщает Nippon.

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что премьер примет участие в саммите с лидерами пяти стран Центральной Азии.

«Сотрудничество со странами Центральной Азии сейчас более важно, чем когда-либо, для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права», — цитирует агентство Хаяси.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com