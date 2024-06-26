Кремль прокомментировал ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (справа).

CentralAsia (CA) - Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), ордера на арест секретаря Совета безопасности России, экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова абсурдны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы не признаем юрисдикцию этого суда, не являемся членами статута, не признаем этих ордеров. Считаем абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена», — сказал он.

МУС 25 июня выдал ордеры на арест экс-министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В числе причин суд назвал удары по энергетическим объектам Украины.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с «незаконным вывозом детей» с Украины. Россия отвергала обвинения и объясняла, что вывозила детей из опасных зон, которые подвергались обстрелам.