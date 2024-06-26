В Таджикистане ожидается пыльная буря

CentralAsia (TJ) - В период с 28 по 30 июня в Таджикистане ожидается пыльная буря. Она будет практически по всей территории республики, кроме ГБАО: в юго-западных и центральных районах Хатлонской области, районах республиканского подчинения и северных районах Согдийской области.

«Пыльная буря станет причиной загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами (пылью), частицами размером 10 мкр (Рm- 10) и 2,5 мкр (Рm-2,5)», - отмечают синоптики.

Отмечается, что наибольшую угрозу для здоровья представляют именно PM2,5 – мелкодисперсные взвешенные частицы или тонкодисперсная пыль размером 2,5 микрометра и меньше. Из-за маленького размера PM2.5 могут быстро проникать в лёгкие и даже в кровеносную систему. Это может привести как к кратковременной реакции организма, например, приступам астмы, сердечной аритмии, так и к долговременной экспозиции. Накапливаясь в организме, они могут стать причиной серьезных респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Взвешенные частицы (РМ) - распространенный загрязнитель атмосферного воздуха. Это: частицы от автомобильных шин, от работы двигателей внутреннего сгорания, угольных электростанций, твердых видов топлива, добычи полезных ископаемых, строительства; это: пыль, споры растений, дым от лесных пожаров и т. д.

Кроме того, как сообщает ведомство, в отдельных предгорных и горных районах республиканского подчинения, Согдийской области и в западных районах Горно-Бадахшанской автономной области сохранится опасность схода локальных селей, камнепадов и оползней.

Комитет по чрезвычайным ситуациям республики в этой связи рекомендует населению уделить особое внимание больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения