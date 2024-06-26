В Алматы автобус врезался в магазин, есть погибший
- Казахстан, происшествия
- 17:07, 26 июня 2024
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CentralAsia (KZ) - Смертельное ДТП с автобусом произошло в Алматы 26 июня, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Авария случилась в 14:20 на пересечении улицы Макатаева и проспекта Сейфуллина.
«По предварительным данным, водитель Kia, пересекая Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком City-Bus, который впоследствии допустил наезд на препятствие», – говорится в сообщении.
Один из пассажиров автобуса погиб на месте ДТП, ещё 16 обратились за медицинской помощью.
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