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В Алматы автобус врезался в магазин, есть погибший

CentralAsia (KZ) -  Смертельное ДТП с автобусом произошло в Алматы 26 июня, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Авария случилась в 14:20 на пересечении улицы Макатаева и проспекта Сейфуллина.

«По предварительным данным, водитель Kia, пересекая Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком City-Bus, который впоследствии допустил наезд на препятствие», – говорится в сообщении.

Один из пассажиров автобуса погиб на месте ДТП, ещё 16 обратились за медицинской помощью.

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