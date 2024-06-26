В Казахстане ожидается жара до +46 градусов

CentralAsia (KZ) - В Туркестанской области Казахстана в ближайшие сутки воздух прогреется до 46 градусов, предупреждают синоптики.

«Основная жара будет зафиксирована 27 июня, в остальные дни погода будет в пределах +41+43 градусов», - цитирует госагентство Казинформ региональных специалистов Казгидромета.

Жарко будет повсеместно на юге, востоке и в центре Казахстана.

Так, в Туркестане в четверг до +43 градусов, в Конаеве в четверг и пятницу до +42, в Кызылорде и Шымкенте завтра до +41, в Таразе до +40, в Тадыкоргане до +39, в Жезказгане +38, в Семее и Павлодаре до +37, в Караганде, Усть-Каменогорске до +36,

В Астане в четверг воздух прогреется до +35, а в пятницу до +37, в Алматы в четверг до +36 градусов, в пятницу еще жарче +38.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения