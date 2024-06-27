Сегодня в Монголии день тишины и дождя

CentralAsia (MNG) - В Монголии наступает «день тишины» перед выборами Великого Государственного Хурала. Снова дождь с утра идёт, Не переставая льёт.

Выборы 126 членов Великого Государственного Хурала (парламента) состоятся в пятницу, 28 июня 2024 года. Предвыборная агитация, начатая 10 июня со дня выдачи кандидатам удостоверений личности, была прекращена за 24 часа до дня голосования или до 00:00 27 июня.

Завершился 16-дневный период избирательной кампании.

После окончания периода предвыборной агитации будут применяться следующие положения.

Закон о выборах:

47.10. Кандидаты, партии и блоки обязаны закрыть свои веб-сайты в соответствии со статьями 47.1.1 и 47.1.2 настоящего Закона в период окончания избирательной кампании, указанный в статье 39.1 настоящего Закона.

47.11. По предложению Генерального избирательного комитета Комитет по регулированию коммуникаций может принять технологические меры для ограничения доступа к социальным сетям в электронной среде и уменьшения его распространения со дня окончания избирательной кампании до следующего дня после дня голосования.

Порядок проведения избирательной кампании с использованием электронных средств массовой информации:

5.2.3. принять технологические меры для временного ограничения рекламы партий, блоков и кандидатов со дня окончания избирательной кампании до следующего дня после дня выборов или сделать ее невидимой для избирателей,

5.2.4 в случае проведения избирательной агитации в течение 30 дней со дня проведения выборов подготавливать отчет, содержащий сведения о лице, заказавшем избирательную агитацию, и оплате избирательной агитации по образцу отчета об избирательной агитации, утвержденному Генеральный избирательный комитет и представить его Генеральному избирательному комитету;

Голосование будет проводиться на избирательном участке с 07:00 до 22:00 в день голосования по улан-бааторскому времени.

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