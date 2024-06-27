ТМК получила «важное» одобрение для монгольского газового гиганта

Скважина Lucky Fox-1 компании TMK Energy продолжает показывать факел

CentralAsia (MNG) - Австралийская компания TMK Energy получила экологическое одобрение правительства Монголии для проекта МУП «Гурвантэс XXXV», сообщила компания 25 июня.

Важнейшее пятилетнее экологическое разрешение правительства Монголии устранило барьеры для разведки, что позволило TMK Energy увеличить масштабы гигантского проекта компании по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV.

Руководство заявляет, что это «важный» момент, который поможет перевести существующие ресурсы в 1,2 триллиона кубических футов (TCF) на первую стадию разработки, в то время как компания продолжит более широкое разведочное бурение и оценочные работы.

Утверждение плана детальной оценки воздействия ТМК на окружающую среду (DEIA) Министерством окружающей среды и туризма Монголии последовало за многомесячным периодом консультаций с местным населением и государственными учреждениями. DEIA был разработан для обеспечения соответствия предложений компании строгим экологическим нормам, требуемым всеми заинтересованными сторонами.

В ТМК заявляют, что экологический зеленый свет открывает двери для строительства до 45 добывающих и 95 разведочных скважин в течение пяти лет. Руководство отметило, что непосредственным приоритетом компании остается бурение дополнительных добывающих скважин, чтобы ускорить продолжающуюся разгерметизацию пласта и продемонстрировать, что газ может выходить на поверхность с коммерческими темпами в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В августе компания планирует начать бурение дополнительных эксплуатационных скважин.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения