В автобусах Улан-Батора будут использоваться банковские карты

CentralAsia (MNG) - В настоящее время в качестве платежной карты в автобусах используется только карта «Эйнштейн» от БТР.

Губернатор столицы и мэр города Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ ранее объявил, что в автобусах будет установлено устройство для подсчета пассажиров. Это позволит властям узнать, какое количество горожан и гостей столицы выбирает данный вид общественного транспорта для передвижений по городу.

«Каждый день в карманы водителей автобусов поступает 30-40 тысяч тугриков. Чтобы решить эту проблему и повысить доходы сектора общественного транспорта, будут установлены устройства для подсчета количества пассажиров. Количество пассажиров, зарегистрированных картридером при расчете за проезд и число пассажиров, зарегистрированных устройством для подсчета количества людей, должно совпадать», — заявил губернатор столицы и мэр Улан-Батора в марте прошлого года.

Это заявление губернатора и мэра привлекло внимание многих и вызвало шквал критики. Тем не менее, устройства были установлены и прекрасно работают.

Основная цель использования устройства — запретить пассажирам давать наличные деньги водителям. Однако в настоящее время данное устройство используется лишь в исследовательских целях для детального изучения платежной информации, например, выяснения количества денег, поступающих в бюджет от общественного транспорта. Поскольку внедрение данного устройства находится на стадии исследования, пока не решено, какая ответственность будет возложена на виновного в случае расхождения платежной информации и количества пассажиров. В столичном департаменте общественного транспорта заявили, что это устройство представляет собой программу распознавания человека.

Также планируется ввести новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Новые платежные терминалы установлены в каждом автобусе. С помощью этого устройства люди смогут расплачиваться картами Банка торговли и развития, Голомт-банка и Хаан-банка. Когда оно будет введено в эксплуатацию, пока не решено. Неизвестно также, надо ли избавиться от старых «проездных» карт из-за внедрения новой платежной системы.

Однако отметим, в настоящее время в качестве платежной карты в автобусах столицы используется только карта «Эйнштейн» от Банка торговли и развития.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения