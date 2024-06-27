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В Улан-Баторе открылся пункт проката национальных костюмов

CentralAsia (MNG) -  Впервые в Улан-Баторе для туристов доступен прокат национальных костюмов. Исторические костюмы предоставляются в полном комплекте, знакомя туристов с особенностями национальной монгольской одежды.

В целях популяризации культурного наследия Монголии и повышения уровня удовлетворенности туристов компания Gereg Tourist Passport Ltd. запустила услугу по прокату национальных костюмов для туристов в Улан-Баторе.

В настоящее время в организации имеется около 40 комплектов костюмов всех исторических эпох монгольского национального костюма. При этом подготовлен монгольский гэр (юрта) и другие традиционные предметы быта, где можно сфотографироваться в национальной одежде и познакомиться с особенностями монгольского быта.

источник: middleasiannews.com

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