Компания «Монгол базальт» построит современный завод в Узбекистане

CentralAsia (MNG) - Компания «Монгол базальт» (MSE: MBW) подписало соглашение с группой «Базальт Узбекистан» о создании в Узбекистане совместного предприятия, на котором будут внедрены современные базальтовые технологии.

Современное энергосберегающее технологическое решение компании «Монгол базальт», редко встречающееся в мире, поможет Узбекистану достичь к 2030 году национальной цели по сокращению удельных выбросов парниковых газов на 35 процентов по сравнению с уровнем 2010 года.

Население Узбекистана в 10 раз превышает население Монголии (35 миллионов), а его ВВП в 5 раз больше (91 миллиард долларов США). Также Узбекистан занимает 5-е место в мире по выбросам парниковых газов, по этому показателю страна занимает первое место в Европе и Центральной Азии.

Компания «Монгол базальт» начинает трансграничное сотрудничество в соответствии с обязательствами двух стран по устойчивому развитию современных и передовых технологических решений для модернизации и улучшения 31 000 высотных общественных зданий и в целях оптимизации потерь энергии, а также для внедрения новых, недорогих, современных технологий.

Созданный на основе базальтового камня, этот продукт термо- и морозоустойчив, негорюч, нереактивен, экологичен, а также значительно снижает энергопотребление. Также снижает выбросы парниковых газов, связанные со строительным и инфраструктурным секторами, как минимум на 50%, и характеризуется тем, что является ключевой технологией, производством и продуктом для развития зеленого производства и зеленой экономики.

Компания «Монгол базальт» имеет возможность поставлять на внутренний рынок 20 000 тонн теплоизоляционного материала из базальтовой минеральной ваты в год. С 2000 года компания проводит исследования, анализы и испытания в области разработки технологий теплоизоляционных материалов на основе базальтового минерального камня в сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами разработки технологий Германии, Дании, Японии, Китая и России. В результате в Монголии внедрены и широко используются технологические ноу-хау обработки базальта, которыми владеют несколько развитых стран мира.

Таким образом, компания «Монгол базальт» начала внедрять свои технологические ноу-хау, чтобы конкурировать на международном рынке.

источник: middleasiannews.com

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