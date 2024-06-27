Возможности выхода монгольских производителей на рынки Узбекистана и стран ЦА значительно расширились

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провели совместную встречу с представителями деловых кругов двух стран.

Представители деловых кругов двух стран отметили, что проведение встречи в таком формате является выражением того, что главы государств уделяют особое внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Президенты двух стран выразили свое стремление увеличить товарооборот между двумя странами в 10-20 раз за короткий промежуток времени, а также поддержать предприятия в ведущих секторах экономики, таких как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, логистика и туризм.

В рамках программы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2026 годы сторонами утвержден перечень совместных проектов и программ. Таким образом, в ближайшие два года стороны будут осуществлять взаимовыгодное и активное сотрудничество.

В настоящее время в Узбекистане действуют более 10 предприятий нашей страны. В бизнес-форуме, организованном в рамках государственного визита Президента Монголии в Республику Узбекистан, приняли участие представители более 300 предприятий из обеих стран.

Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Торгово-промышленная палата Узбекистана продлили действие Меморандума о сотрудничестве и создали совместный деловой совет. Целью совета является объединение предпринимателей и продвижение диалога и инициатив по сотрудничеству во всех секторах торговли, инвестиций, услуг и промышленности.

В рамках бизнес-форума монгольские компании, такие как Tavanbogd Solutions, Mongol Basalt, Network Doctor Auto и Era Fruits заключили соглашения о сотрудничестве с узбекской стороной. Например, принято решение о реализации в Узбекистане проекта NURA по ​​раннему выявлению рака и заболеваний, связанных с образом жизни, с использованием передового медицинского оборудования и технологий искусственного интеллекта.

В состав делегации Президента Монголии вошли представители более 40 национальных производителей, малых и средних предприятий.

Товарооборот между двумя странами по состоянию на прошлый год составил 10 миллионов долларов США и, хотя наименования и виды товаров и продукции невелики, с начала пандемии коронавируса он стабильно растет. Наша страна экспортировала продукцию на 4,6 миллиона долларов США, включая обработанные овечьи шкуры, кишки, замороженную баранину, козлятину и мясо крупного рогатого скота, а также импортировала из Узбекистана изюм, фрукты, продукты питания, холодильное, морозильное электрооборудование и грузовые автомобили на сумму 5,4 миллиона долларов США.

В последние годы Узбекистан предпринимает решительные шаги по улучшению инвестиционной и деловой среды и устранению трудностей, с которыми он сталкивается. В результате за последние годы экономика страны выросла почти вдвое, валовой внутренний продукт увеличился в 1,5 раза, количество предприятий удвоилось, а производство на 40 процентов. В частности, по состоянию на прошлый год ВВП страны составил 90 миллиардов долларов США, а на душу населения - 2510 долларов США. Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг около 63 миллиардов долларов США.

Узбекистан не имеет выхода к морю и богат природными ресурсами. Страна занимает четвертое место в мире по запасам золота и седьмое - по добыче.

источник: Монцамэ

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения