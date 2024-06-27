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МИД Казахстана назвал дезинформацией слова британского министра Кэмерона
Предыстория: Россия хочет часть севера Казахстана, - глава МИД Великобритании в разговоре с пранкерами

CentralAsia (KZ) -  МИД Казахстана сообщил, что у главы министерства Мурата Нуртлеу не было разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном о сдерживании России. Слова Кэмерона ведомство назвало дезинформацией.

«Такого разговора с Кэмероном не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр»,— сказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров агентству «РИА Новости».

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись телефонного разговора с Дэвидом Кэмероном, в котором они представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. В нем глава МИД Великобритании сказал, что Мурат Нуртлеу при общении с ним заявил о намерении России получить контроль над частью северного Казахстана. По его словам, казахстанский министр также говорил, что граждане Украины «умирают за Казахстан» и «рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию».

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