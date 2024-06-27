экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Пекине прошел второй концерт классической музыки молодых музыкантов из Монголии

CentralAsia (MNG) -  В рамках серии мероприятий, посвященных Монголии и празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, Посольство Монголии в Китайской Народной Республике организовало «Второй концерт классической музыки молодых музыкантов» в Монгольском культурно-информационном центре.

На этом концерте классической музыки, инициированном и традиционно организованном посольством, выступили школ факультета классической музыки Монгольской консерватории, студенты международных школ в Улан-Баторе и представители Центральной музыкальной консерватории в Пекине. Участники исполнили произведения известных монгольских композиторов, а также шедевры всемирно известных композиторов-классиков.

В последние годы Монголия получает международное признание в области классического искусства. Благодаря этому мероприятию молодые музыканты из Монголии и Китая имеют возможность обменяться опытом и поучиться друг у друга. Это также вносит значительный вклад в популяризацию и популяризацию музыкального и культурного наследия народов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com