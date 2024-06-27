В Монголии на парламентских выборах пройдет контрольный ручной подсчет всех бюллетеней, — ГИК

CentralAsia (MNG) - Окончательные результаты парламентских выборов 2024 года в Монголии будут обнародованы после подтверждения контрольным подсчетом вручную всех бюллетеней. Об этом в среду сообщила Генеральная избирательная комиссия /ГИК/ Монголии.

«К настоящему моменту, на все избирательные участки по всей Монголии были доставлены счетные устройства. Ручной подсчет бюллетеней после автоматической обработки итоговых данных голосования полностью открыт для иностранных наблюдателей, монгольских избирателей и представителей СМИ», — говорится в официальном сообщении.

По данным Главного управления государственной регистрации Монголии, более 2,2 млн монголов имеют право принять участие в голосовании на парламентских выборах 2024 года, которые состоятся 28 июня.

Согласно новому закону, монголам предстоит выбрать 126 депутатов высшего законодательного органа страны. 78 депутатов будут избраны по мажоритарной избирательной системе, оставшиеся 48 -- по пропорциональной системе.

По сообщению ГИК Монголии, 23 июня завершилось досрочное голосование для монгольских граждан, находящихся за рубежом. Для этих целей при дипломатических представительствах Монголии за рубежом были созданы 47 отраслевых комиссий. В досрочном голосовании на выборах в парламент Монголии проголосовали в общей сложности 9760 монголов, проживающих в 34 иностранных государствах. Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования составила 74,5%. Бюллетени будут доставлены в Монголию с участием дипломатических курьеров.

Ожидается, что за парламентскими выборами 2024 года в Монголии будут следить 259 иностранных наблюдателей.

Выборы в парламент Монголии признаются состоявшимися и действительными только при 50-процентной явке избирателей.

Последние парламентские выборы прошли в Монголии 24 июня 2020 года.

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