Байден помиловал тысячи военных в отставке, осужденных из-за нетрадиционной сексуальной ориентации

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден помиловал тысячи ветеранов вооруженных сил, которые на протяжении десятилетий были осуждены в соответствии с военным законодательством, запрещавшим однополые сексуальные отношения, и затем уволены, пишет «Би-би-си».

Все они были осуждены на основании 125-й статья Единого кодекса военной юстиции, которая устанавливала уголовную ответственность за содомию.

Этот закон был введен в 1951 году и действовал вплоть до 2013 года, когда он был переписан Конгрессом США так, что под запретом оказались только насильственные действия.

В своем заявлении Джо Байден тоже назвал свое решение «исправлением исторической несправедливости».

«Сегодня я исправляю историческую несправедливость, используя свое право помилования, чтобы помиловать многих бывших военнослужащих, которые были осуждены просто за то, что они были самими собой, — заявил президент. — У нас есть священное обязательство перед всеми нашими военнослужащими, включая наших храбрых военнослужащих ЛГБТК+: должным образом подготовить и экипировать их, перед тем, как послать их в опасное место, а также заботиться о них самих и об их семьях, после их возвращения домой».

Заявление Байдена было сделано всего через неделю после того, как американский новостной вебсайт для ветеранов The War Horse опубликовал историю двух офицеров армейской военной полиции Моны Макгуайр и Карлы Леманн, которых вытащили из казарм, допросили и заставили признаться в содомии после того, как кто-то из их взвода сообщил властям, что они состоят в гомосексуальных отношениях.

По оценкам Белого дома, реабилитированы могут быть тысячи ветеранов, осужденных в период с 1951 по 2013 год. Однако помилование не коснется их автоматически.

Им придется подать заявление через Министерство обороны для официального пересмотра их дела и снятия обвинительного приговора, что позволит также пересмотреть условия их увольнения и добиться получения ветеранских льгот. Пока неясно, сколько времени это займет.

Представители президентской администрации говорят, что сейчас как раз и работают над тем, чтобы максимально охватить ветеранов, пострадавших от закона о содомии.

В целом американские СМИ считают, что речь идет о почти 100 тысячах военнослужащих, уволенных из армии с позором, что лишило их возможности получить полный набор льгот, предоставляемых ветеранам, в том числе бесплатное медицинское обслуживание.

Со времени президентства Билла Клинтона в армии также действовала политика «Не спрашивай, не говори»: военнослужащих не спрашивали об их сексуальной ориентации, но если о ней становилось известно командованию, то они подлежали увольнению.

Это положение было отменено Бараком Обамой, что и позволило военнослужащим-геям не скрывать свою сексуальную ориентацию

По данным анализа Центра американского прогресса, по состоянию на 2022 год в армии США служат около 79 тысяч человек ЛГБТК+ из более чем 461 тысячи военнослужащих.