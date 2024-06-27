Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Апелляционная коллегия отклонила жалобы Бишимбаева и Байжанова

CentralAsia (KZ) - Городской суд Астаны вынес решение по апелляционным жалобам бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова — приговор первой инстанции оставили без изменений, передает NUR.KZ.

«Постановление вступает в законную силу после оглашения. Судебные акты могут быть обжалованы в кассационном порядке», — заявила судья Шынар Ергалиева.

С ее слов, приговор первой инстанции был законный и обоснованный. Доводы защиты Бишимбаева о нарушениях при формировании состава присяжных не нашли подтверждения.

Защита Бишимбаева настаивала на многочисленных нарушениях в ходе процесса в первой инстанции - от отбора присяжных до действий судьи и прокуроров. Защита Байжанова также просила отменить приговор, считая его необоснованным.

«Мне не было дано возможности представить доказательства моей меньшей степени вины. Я об этом неоднократно говорил во время суда. Нам не дали толком даже ознакомиться со многими материалами. Правда, я так понял, никому не нужна», - заявил в суде Бишимбаев.

Громкий судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой — гражданской жены Бишимбаева, завершился в Астане 13 мая. Он проходил с участием присяжных. Суд счел доказанной вину бывшего министра в истязании и убийстве Нукеновой, назначив 24 года тюрьмы.

Брата Бишимбаева — Бахытжана Байжанова, директора «Гастроцентра», где произошло преступление, — суд приговорил к четырем годам лишения свободы за укрывательство преступления.

В конце мая защитники Байжанова и Бишимбаева подали апелляционную жалобу на приговор. В частности, адвокат бывшего министра хотел добиться переквалификации действий своего подзащитного с истязаний и убийства с особой жестокостью на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (часть 3 статьи 106 УК РК).

На фоне судебного разбирательства над Бишимбаевым и его братом в Казахстане был принят закон о криминализации домашнего насилия. Он предусматривает уголовную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также ужесточает наказание за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.

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