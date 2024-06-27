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Референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет осенью
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане пройдёт осенью. Об этом сказал президент Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ.

Глава государства напомнил, что сейчас ведётся широкое обсуждение вопроса и высказываются разные точки зрения.

«В стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату», – сказал Токаев.

В 2021 году президент поручал правительству изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. В начале этого года он говорил, что понимая значимость вопроса, предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум. В стране проведут широкие общественные слушания.

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