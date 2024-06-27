Президент Кении отклонил законопроект, вызвавший массовые протесты в стране. В столкновениях погибли больше 20 человек

CentralAsia (CA) - Президент Кении Уильям Руто объявил, что не станет подписывать закон, повышающий налоги в стране. Об этом решении он объявил вскоре после массовых протестов, в результате которых погибли люди, передает Associated Press.

В обращении к нации Руто сказал, что закон вызвал «широкое недовольство», поэтому он прислушивается к мнению людей и «уступает».

«Народ Кении громко заявил, что не хочет иметь ничего общего с этим финансовым законом на 2024 год, с чем я соглашаюсь. И поэтому я не подпишу законопроект, впоследствии он будет отозван», — приводит его слова BBC News.

Президент назвал «прискорбной ситуацией» гибель протестующих и выразил соболезнования их родственникам.

По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, в результате протестов и столкновений с полицией погибли как минимум 22 человека. Еще 300 человек получили ранения, около 50 человек были арестованы. Al Jazeera сообщала о 13 убитых.

Протесты в Кении начались в середине июня из-за планов властей страны повысить налоги и собрать дополнительные 2,7 миллиарда долларов для погашения госдолга и сокращения дефицита бюджета на фоне затяжного экономического кризиса в стране.

25 июня протестующие против закона о повышении налогов пытались прорваться в здание парламента в Найроби. Полиция сначала пыталась разогнать их водометами и слезоточивым газом, а затем открыла по ним стрельбу боевыми патронами. Участникам акции протеста удалось прорваться через баррикады и полицейское оцепление в парламент, часть здания загорелась. Однако вскоре полиция вытеснила протестующих.

Закон, в котором говорится о повышении налогов, прошел три чтения в парламенте. Он должен был вступить в силу после того, как его подпишет президент.