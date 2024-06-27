В России «отловили» 30 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство, 10 тыс. отправили в зону военных действий, - глава Следственного комитета РФ

Александр Бастрыкин

CentralAsia (CA) - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России выявили более 30 тысяч мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. Об этом, как сообщает 27 июня «Интерфакс», глава СК заявил, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы более 30 тысяч [мигрантов] уже отловили таких, получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону специальной военной операции», — сказал Бастрыкин. Он отметил, что так правоохранительные органы «стали реализовывать положения Конституции и наших законов».

«Нам говорят: «Зачем они там нужны эти товарищи?» — рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений», — заявил глава СК.

В ходе выступления Бастрыкин предложил изменить миграционную политику в России: «Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал он.

По словам Бастрыкина, при привлечении на работу мигрантов необходимой руководствоваться вопросами национальной безопасности. «Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого», — добавил глава СК.

Бастрыкин также рассказал о росте числа преступлений, совершенных мигрантами в 2023-м и начале 2024 года. Всего зарегистрировано около 40 тыс. преступлений. Увеличилось число половых преступлений (+7,6%, до 1151), экономических (+9,6 %, до 2162), в сфере оборота наркотиков (+27,6%, до 9967) и экстремистского характера (+147,2%, до 89). Лидерами по числу преступлений, совершенных иностранцами или лицами без гражданства, стали — Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Рост отмечается в Самаре, Челябинской области и других регионах.