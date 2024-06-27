В Китае ввели госпрограмму по контролю веса населения

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CentralAsia (CA) - В Китае объявили о трёхлетней кампании по усилению контроля за весом населения, сообщает агентство «Синьхуа».

Документ подготовили 16 ведомств и организаций страны, в том числе государственный комитет по делам здравоохранения, Министерство образования и Министерство гражданской администрации.

В документе говорится, что в течение трёх лет в Китае необходимо улучшить ситуацию, связанную с «ненормальным весом» у некоторых групп людей.

«Документ призвал поощрять работодателей к обеспечению инфраструктуры и других удобств для занятий сотрудников физическими упражнениями. Необходимо активно строить в кампусах столовые и рестораны со здоровой едой, избегая продажи продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жира. Также рекомендуется осуществлять план действий по улучшению физического состояния учащихся, включая меры по обеспечению ежедневной физической активности в течение не менее часа как в школе, так и после школы», – пишет агентство.

Кроме того, большую роль в кампании отводят традиционной китайской медицине.

По мнению авторов госпрограммы, уровень веса тесно связан со здоровьем людей, а аномальный вес, особенно избыточный вес и ожирение, является одним из основных факторов развития таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

В заявлении госкомитета по делам здравоохранения отмечается, что одна из основных целей контроля за весом – предотвращать и контролировать эти заболевания в самом их источнике и сосредоточиться на поддержании здоровья людей, а не на простом лечении болезней.

Указывается, что люди с низким весом и недоеданием также будут включены в кампанию по контролю за весом.

Ранее на научной конференции по профилактике и контролю ожирения академики приводили данные, что почти 20% китайских детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет страдают избыточным весом или ожирением.