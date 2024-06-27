экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, но объявят о новой структуре для координации помощи, - The New York Times

CentralAsia (CA) -  Украину не пригласят в НАТО на грядущем саммите в Вашингтоне, но объявят о новой структуре для координации помощи в долгосрочной перспективе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Это будет подано как гарантия долгосрочной поддержки и «мост» к возможному вступлению.

Новая структура будет создана на военном объекте США в Висбадене (Германия) и будет называться NSATU (Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины). Ее будет возглавлять трехзвездочный генерал (вероятно, американец), подчиняющийся высшему генералу НАТО и США в Европе Кристоферу Каволи.

Она будет находиться под эгидой НАТО, что рассчитано на ее дальнейшее функционирование в случае победы Дональда Трампа. Но группа не будет официально называться «миссией» из-за возражений Германии, чтобы не было намека на «войну» НАТО с Россией.

Новая структура также будет включать в себя существующую группу США, дислоцированную в Висбадене, которая будет заниматься поставками оружия и обучением персонала.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9-11 июля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com