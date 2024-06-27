Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне, но объявят о новой структуре для координации помощи, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Украину не пригласят в НАТО на грядущем саммите в Вашингтоне, но объявят о новой структуре для координации помощи в долгосрочной перспективе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Это будет подано как гарантия долгосрочной поддержки и «мост» к возможному вступлению.

Новая структура будет создана на военном объекте США в Висбадене (Германия) и будет называться NSATU (Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины). Ее будет возглавлять трехзвездочный генерал (вероятно, американец), подчиняющийся высшему генералу НАТО и США в Европе Кристоферу Каволи.

Она будет находиться под эгидой НАТО, что рассчитано на ее дальнейшее функционирование в случае победы Дональда Трампа. Но группа не будет официально называться «миссией» из-за возражений Германии, чтобы не было намека на «войну» НАТО с Россией.

Новая структура также будет включать в себя существующую группу США, дислоцированную в Висбадене, которая будет заниматься поставками оружия и обучением персонала.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9-11 июля.