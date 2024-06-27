Страны Балтии призывают построить оборонительную линию вдоль границы ЕС с Россией и Беларусью, - Reuters

CentralAsia (CA) - Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы, пишет Reuters.

«Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью решит острую и срочную необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз», — говорится в письме лидеров этих стран, с которым ознакомилось агентство.

Предложение будет обсуждаться на открывающемся в Брюсселе в четверг саммите ЕС.

Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы блока.

Некоторые европейские дипломаты оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы с Россией и Беларусью примерно в 2,5 млрд евро (2,67 млрд долларов).

Призыв к созданию линии наземной обороны на восточной границе Евросоюза появился в дополнение к инициативе Греции и Польши по созданию системы противовоздушной обороны по образцу израильского «Железного купола», которая координировала бы разрозненные системы ПВО стран ЕС, пишет Reuters.