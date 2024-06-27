Казахстан не будет выдавать подозреваемого в покушении на казахстанского журналиста в Киеве, - спикер Ашимбаев

CentralAsia (KZ) - Спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на казахстанского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова, передает «Власть.kz».

«В соответствии с законами нашей страны, наша республика обеспечивает приоритетно права наших граждан. Поэтому в таких ситуациях наша страна в соответствии с законами, не выдает казахстанских граждан. Это в целом не в отношении этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам», - сказал Ашимбаев в кулуарах сената в четверг.

Что касается конкретно случая подозреваемого в покушении на Садыкова, Ашимбаев считает, что здесь правоохранительные органы двух стран будут активно взаимодействовать, будут расследовать дело.

Также спикер сената добавил, что любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован в смерти Садыкова - это провокации и инсинуации, которые не соответствуют действительности. И напомнил, что глава государства дал поручение принять необходимые меры по обеспечению прав Садыковых, остающихся гражданами Казахстана.

«Генеральная прокуратура нашей страны подключилась к расследованию, Генпрокуратура на связи с коллегами из Украины и с нашей стороны оказывается все необходимое содействие. И в этой ситуации какие-либо заявления, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, они полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями для того, чтобы Казахстан вовлечь в какие-то геополитические игры», - добавил Ашимбаев.

25 июня Генпрокуратура Украины сообщила о том, что готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана для экстрадиции двух лиц, подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова.

26 июня первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев ответил журналистам, что этот вопрос будет решаться по закону.

Один из подозреваемых в покушении на журналиста был задержан в Казахстане 22 июня. Он самостоятельно обратился в правоохранительные органы

Покушение на Айдоса Садыкова, автора оппозиционного ютуб-канала «Бәсе» было совершено во вторник, 18 июня – ему выстрелили в голову, когда он находился за рулем. Садыкова прооперировали, он остается в реанимации.

Генрокуратура Украина сообщила об объявлении в международный розыск двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на Садыкова. Им заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, Жаканбаев и Каратаев прибыли в Украину 2 июня, после чего организовали слежку за Садыковым. Они уехали из страны в день совершения покушения на журналиста.

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