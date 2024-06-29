В мире наблюдается всплеск заболеваемости инфекционными болезнями, в частности гриппом, коклюшем, туберкулёзом и корью, — анализ

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CentralAsia (CA) - В мире наблюдается постковидный всплеск заболеваемости инфекционными болезнями, в частности гриппом, коклюшем, туберкулёзом и корью. Об этом пишет медицинский журнал BMJ со ссылкой на результаты анализа, проведённого британской аналитической компанией Airfinity и агентством Bloomberg.

Исследователи использовали данные более чем 60 организаций общественного здравоохранения. Их анализ показал, что с начала 2022 года в 44 странах наблюдался десятикратный рост заболеваемости по меньшей мере одной из 13 инфекционных болезней, при этом во многих из них число заболеваний превышало уровень, зафиксированный до пандемии COVID-19.

Об исследовании

Для анализа Airfinity и Bloomberg сравнили количество зарегистрированных случаев заболеваемости одной из 13 инфекционных болезней в постпандемический год (начиная с 2022 года до 1 июня 2024 года) и предпандемический год (2017−2019 годы).

Список инфекций включал ветряную оспу, холеру, денге, корь, респираторный микоплазмоз, парвовирус B19, стрептококк группы А, коклюш, грипп, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), дикий полиовирус типа 1 (ДПВ1), полиовирус вакцинного происхождения и туберкулез.

Авторы анализа подчёркивают, что исследование в значительной степени опирается на данные, предоставленные странами, поэтому его результаты зависят от надёжности их систем эпидемиологического надзора и отчётности. Исследователи отмечают, что данные могут не отражать истинную ситуацию, поскольку многие инфекции могут протекать бессимптомно и не диагностироваться.

Факторы вспышек

Вспышки инфекции авторы объясняют тремя основными факторами:

1. Снижение уровня вакцинации. Такие инфекции, как корь, полиомиелит, коклюш и туберкулёз можно предотвратить с помощью вакцин, отмечают эксперты. Так, по данным ЮНИСЕФ, в 2023 году в странах Европы и Центральной Азии уровень заболеваемости корью вырос более чем на 3000%. По оценкам организации, с 2019 по 2021 год в регионе плановую вакцинацию полностью или частично пропустили 931 тысяча детей.

2. Общее снижение иммунитета населения в годы пандемии. Ограничения на социальные взаимодействия подавляли циркуляцию таких патогенов, как грипп, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), респираторный микоплазмоз и стрептококк группы А.

«Сегодняшние вспышки можно во многом объяснить более восприимчивыми группами населения, а также увеличением тестирования и регистрации случаев заболевания после пандемии», — говорится в исследовании. Например, общее количество случаев гриппа в США в 2023 году было на 28% выше, чем в 2019 году. В Европе общее количество случаев гриппа в прошлом году было на 75% выше, чем в 2019 году.

3. Изменение климата способствует распространению таких болезней, как денге и холера, а также увеличивает проникновение возбудителей на новые территории, утверждают авторы анализа.

Наибольший рост случаев денге зафиксирован в Аргентине: с 3220 в 2019 году до 488035 в 2024 году — увеличение в 151 раз.

По мере продвижения комаров на север также растут случаи заболевания в южной Европе. В Италии первый местный случай заражения был выявлен в 2020 году, а уже в 2023 году их число увеличилось до 67. Во Франции в прошлом году было зарегистрировано 65 случаев денге по сравнению с 9 в 2019 году.