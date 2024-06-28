В Монголии началось голосование на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 28 июня, начинается голосование на парламентских выборах.

Граждане Монголии выберут членов Великого Государственного Хурала (однопалатный парламент) впервые после принятия нового закона, который ввел смешанную избирательную систему и увеличил число депутатов с 76 до 126. 78 из них будут избраны по мажоритарной системе, 48 - по пропорциональной.

Эти выборы характерны наибольшим количеством конкурирующих партий (19), политических блоков (2) и кандидатов (их число удвоилось и достигло почти 1,4 тыс.).

Еще одна особенность этих выборов - контрольный подсчет вручную всех бюллетеней после того, как они пройдут через счетные устройства для голосования.

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