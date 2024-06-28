Сегодня на выборах в парламент будут использовать спутниковый интернет Starlink

CentralAsia (MNG) - Оборудование Starlink будет использоваться 28 июня в день голосования на выборах в Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии. Об этом сообщила CNBC-Mongolia

«Эти парламентские выборы в Монголии уникальны тем, что оборудование Starlink компании SpaceX будет задействовано в день голосования примерно в 400 местах, где нет возможности выйти в интернет. Особенно вдоль государственной границы, где практически отсутствует интернет-покрытие», — сообщила CNBC-Mongolia.

Монголия — одна из самых маленьких по плотности населения стран: два человека на квадратный метр. Это обусловлено тем, что здесь сохранилось традиционное кочевое скотоводство, для которого необходимы обширные пространства для пастбищ. Большие расстояния между населенными пунктами не всегда позволяют выйти в интернет.

При этом в столице живет почти половина из более чем 3,5 млн населения Монголии. Ее власти договорились с аэрокосмической компанией SpaceX о сотрудничестве в 2023 году. Услуги Starlink в стране стали доступны с весны 2024 года.

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