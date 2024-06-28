Руководство ГИК встретилось с представителями зарубежных избирательных комиссий

CentralAsia (MNG) - В общей сложности 259 наблюдателей из 40 стран и 21 организации прибыли в нашу страну для наблюдения за выборами в Великий Государственный Хурал (парламент) 2024 года. Председатель Генеральной избирательной комиссии (ГИК) Дэлгэрнаран Пурвээ сообщил вчера что вышеуказанное число представителей было зарегистрировано Генеральной избирательной комиссией Монголии.

Также было объявлено, что 27 журналистов из 12 заружебных и международных медиа-организаций будут освещать ход голосования и вести репортажи на международном уровне. В их число входят Kyodo News, CCTV, Bloomberg TV, Thomson Reuters, Schweizer Radio und Fernsehen, The Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, информационное агентство Xinhua, Nikkei, Guardian and Agence France-Presse.

Кроме того, в нашу страну прибыла делегация во главе с Генеральным секретарем Всемирной ассоциации избирательных органов Инсиком Джаном, а также члены Европейского парламента, члены избирательных организаций Республики Казахстан, Грузии, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Филиппины и Российской Федерации.

В ходе встречи председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев подчеркнул, что сотрудничество между избирательными комиссиями Монголии и Республики Узбекистан является одним из многочисленных Меморандумов о сотрудничестве, подписанных между двумя странами, в ходе визита Президента Монголии в Узбекистан. Он пригласил руководство ГИК Монголии принять участие в парламентских выборах, которые состоятся в октябре 2024 года, в качестве наблюдателей.

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