The Diplomat: Отношения Монголии и ЕС набирают обороты

CentralAsia (MNG) - Поскольку обе стороны отмечают 35-летие дипломатических отношений, отношения Монголии с Европой выходят на новый уровень.

В этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Европейским Союзом. В ознаменование этой вехи Монголия и ЕС находятся на пути к установлению стратегического партнерства. Поскольку внешняя политика Монголии как третьего соседа поддерживает укрепление связей с развитыми странами, ЕС и его 27 государств-членов являются важными экономическими партнерами Улан-Батора.

Монголия отметила День Европы в честь 35-летия отношений Монголии и ЕС. В этом году Германия также стала первой страной ЕС, установившей стратегическое партнерство с Монголией.

В интервью Национальной телерадиовещательной службе Монголии посол Германии в Монголии Гельмут Кулитц подчеркнул взаимодействие Германии с Монголией, построение свободного общества, а также мир и процветание. В Дне Европы также приняли участие послы и представители Испании, Латвии и других стран ЕС, у которых в настоящее время нет посольств в Монголии.

Монголия и Европейский Союз установили официальные дипломатические отношения 1 августа 1989 года. Хотя это было несколько запоздало, Монголия уже установила двусторонние связи со странами ЕС в индивидуальном порядке. Следовательно, установление официальных дипломатических отношений с ЕС имело смысл для внешнеполитических целей Монголии.

После демократизации Монголии в 1991 году Монголия и ЕС подписали несколько важных торговых соглашений, которые способствовали развитию торговли, увеличению инвестиций, образования и культурных обменов.

Внешняя политика Монголии в 1980-е и в 1990-е годы была сосредоточена на установлении и укреплении уже существующих дипломатических связей на благо переходной политической и экономической системы страны. Например, концепция внешней политики 1994 года, хотя и не включала конкретно «Европейский Союз», но все же воплощала политику укрепления двусторонних связей со странами-членами ЕС. С другой стороны, концепция внешней политики 2011 года конкретно включала расширение отношений с ЕС под эгидой политики третьего соседа Монголии.

С момента установления дипломатических отношений ЕС демонстрирует постоянную поддержку проектов развития Монголии, финансовую помощь и юридические консультации по вопросам управления, прозрачности, а в последнее время и по вопросам энергетики и окружающей среды. Соглашение о партнерстве между ЕС и Монголией 1993 года было обновлено в 2017 году.

Торговые отношения между Монголией и ЕС были стабильно низкими до 2020 года. В период с 2020 по 2023 год торговля ЕС-Монголия ускорилась, увеличившись с 52 миллионов до 123 миллионов, тогда как экспорт продолжает расти с 439 до 732 миллионов. Кроме того, с 2020 года ЕС импортировал больше сырья, чем любой другой сектор, на общую сумму 271 миллион евро. В свою очередь, Монголия импортировала больше машин и транспортных товаров из ЕС, потратив около 778 миллионов евро.

С геополитической точки зрения ЕС, укрепление партнерства с Монголией соответствует стратегии ЕС по Центральной Азии 2019 года, несмотря на географическое положение Монголии. Природные ресурсы Монголии и управление ими действительно имеют сходство с Узбекистаном и Казахстаном. Следовательно, перевод отношений Монголии и ЕС на уровень стратегического партнерства может быть выгоден обеим сторонам.

Более того, с 2020 года правительство Монголии и ЕС реализуют так называемую «Бюджетную поддержку реформ занятости в Монголии». В прошлом году, в 2023 году, Монголия получила прямой перевод помощи в размере 130,0 млрд тугриков, что эквивалентно 38,5 млн евро, в виде невозвратного гранта.

Поскольку Улан-Батор продолжает искать инвестиции у третьих соседей, Европейский фонд устойчивого развития (ЕФУР) – финансовый инструмент Глобального шлюза, который в настоящее время стремится выделить до 300 миллиардов евро на поддержку стратегии ЕС по развитию устойчивых связей во всем мире. Учитывая усилия Улан-Батора по диверсификации своего экономического и энергетического сектора, укрепление связей с ЕС имеет решающее значение.

Сокращение прямых иностранных инвестиций Монголии создало для Европы возможности искать партнерские отношения с растущей экономикой, промышленностью и природными ресурсами Монголии.

С 2022 года поток прямых иностранных инвестиций ЕС в Монголию увеличился вдвое по сравнению с 2011 годом. Согласно исследованию Европейского политического центра об отношениях Монголии и ЕС, в 2022 году 70 процентов годовой процентной доли прямых иностранных инвестиций поступило из 27 стран ЕС.

ЕС, без исключения, может быть партнером стратегии диверсификации Монголии. Центр европейской политики далее подчеркнул: «Поднятие отношений между ЕС и Монголией до уровня стратегического партнерства принесет существенные взаимные выгоды. Для ЕС это облегчит доступ к важнейшим запасам сырья Монголии, необходимым для зеленого и цифрового перехода ЕС, и укрепит демократического партнера в ключевом регионе».

Положение Монголии, не имеющей выхода к морю, вынуждает Улан-Батор искать прямые иностранные инвестиции как из развивающихся, так и из развитых стран. Экономические возможности ЕС в сочетании с дипломатическими отношениями Монголии со странами-членами ЕС могут дать значительное преимущество для достижения целей развития Монголии.

За три десятилетия отношений Монголии и ЕС двусторонние отношения значительно улучшились. Учитывая глобальное стремление к зеленой трансформации и столь необходимые критически важные полезные ископаемые, Монголия открывается для множества партнеров во всем мире, и ЕС не является исключением.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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