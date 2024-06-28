Уроженец Улан-Батора может стать губернатором российского региона

CentralAsia (MNG) - Координатор липецкого отделения ЛДПР, депутат облсовета Анатолий Емельянов подал в областную избирательную комиссию документы для участия в губернаторских выборах. Он может открыть счет для формирования своего избирательного фонда и приступить к сбору подписей в листах поддержки кандидата.

Анатолию Емельянову 36 лет. Он родился 09 октябр1988 года в г. Улан-Батор Монгольской Народной Республики. Но высшее педагогическое образование и трудовой опыт получал в России. В 2021 года Емельянов был избран депутатом облсовета по спискам партии ЛДПР. В облсовете выступает зампредом комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи, членом природоохранного комитета и комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента.

Выдвижение на пост губернатора Липецкой области продлится до 7 июля. Население области - 1 116 256 человек.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения