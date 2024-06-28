США и Израиль проводят переговоры о передаче Украине до 8 израильских систем ПВО Patriot

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CentralAsia (CA) - США, Израиль и Украина ведут переговоры о передаче Киеву нескольких систем ПВО Patriot, пишет The Financial Times.

Украина может получить до 8 комплексов ПВО — столько систем Израиль планировал списать, поскольку срок их эксплуатации превысил 30 лет. Списанные системы планировалось заменить новыми, однако в настоящий момент их еще не сняли с вооружения. Газета объясняет это опасениями Израиля, что напряженность в отношениях с ливанской «Хизбаллой» может перерасти в полномасштабную войну.

По словам источников издания, переговоры о передаче Украине комплексов Patriot ведутся на уровне министров и других высших чиновников. Окончательная договоренность пока еще не достигнута. По словам трех собеседников газеты, в последние недели этот вопрос обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также советник по национальной безопасности Джейк Салливан — с главой офиса президента Андреем Ермаком.

В случае достижения договоренности, Израиль, скорее всего, отправит системы в США, а затем их перешлют в Украину, пишет газета. При этом источники допускают, что Израиль может передать только часть списанных комплексов.