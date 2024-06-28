Instagram позволил некоторым авторам создавать ИИ-версии самих себя

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил, что компания начинает тестирование ИИ-аватаров в Instagram, созданных пользователями с помощью инструмента Meta AI Studio пишет 3dnews.

Сначала ИИ-аватары будут отображаться в основном в сообщениях и будут обозначены ярлыком AI.

В рамках теста в ближайшие недели подписчики известных каналов смогут пообщаться со своими кумирами через их ИИ-аватары, которые фактически являются ИИ-чат-ботами. Отмечается, что в будущем любой пользователь или компания сможет создать на платформе собственного чат-бота для взаимодействия со своим сообществом и клиентами.

Со временем такие ИИ-персонажи станут более совершенными и даже могут стать своего рода искусством, считает Цукерберг.

Изначально в тестировании примут участие примерно 50 создателей контента и небольшой процент обычных пользователей. Затем Meta развернет эту функцию для большего количества людей в течение следующих нескольких месяцев, что произойдет примерно в августе.