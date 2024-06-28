За сутки в российском пространстве зафиксировали 25 украинских беспилотников

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи при попытке Украины совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА, пишет Министерство обороны РФ.

Так, перехвачены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены 9 БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены 2 БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области.