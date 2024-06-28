За сутки в российском пространстве зафиксировали 25 украинских беспилотников
- Азия и мир, политика
- 10:57, 28 июня 2024
- Просмотров: Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи при попытке Украины совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА, пишет Министерство обороны РФ.
Так, перехвачены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены 9 БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены 2 БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.