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За сутки в российском пространстве зафиксировали 25 украинских беспилотников
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи при попытке Украины совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА, пишет Министерство обороны РФ.

Так, перехвачены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены 9 БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены 2 БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области.

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