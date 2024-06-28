Молодежь до 39 лет активно голосует на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 28 июня, в Монголии официально началось голосование на выборах в Великий Государственный Хурал 2024 года. Процедура голосования завершится в 22:00. В течение дня правом голоса смогут воспользоваться около 2,2 млн граждан страны.

По состоянию на 14:00 по-улан-баторскому времени проголосовали более 33% всех избирателей, или почти 700 тысяч человек.

Всего на парламентских выборах проголосуют 2 224 233 гражданина. 1 143 172 избирателя из общего числа — местные избиратели, а 1 081 061 — столичные избиратели.

источник: middleasiannews.com

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