На Мальдивах арестовали министра по подозрению в применении черной магии в отношении президента страны

CentralAsia (CA) - Полиция Мальдивской Республики арестовала министра охраны окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим, пишет Zeenews.

Министр подозревается в применении черной магии в отношении президента страны Мохамеда Муизу.

Вместе с ней арестован один из родственников и предполагаемый колдун. По данным СМИ, все задержанные участвовали в магическом обряде — с тем, чтобы Салим снова сблизилась с президентом. До того, как стать министром защиты окружающей среды, она работала в президентском дворце. Кроме того, ее бывший муж ранее был одним из приближенных президента и занимал министерскую должность, но несколько месяцев назад его отстранили от работы. Колдовство не является уголовным преступлением на Мальдивах, однако наказывается шестимесячным тюремным сроком в соответствии с шариатом

На Мальдивах черная магия называется «Фандита» или «Шихиру». В 2015 году было выпущено предупреждение о росте случаев черной магии на Мальдивах. Тогда правительство посоветовало людям держаться подальше от этого, но, несмотря на это, число случаев черной магии на Мальдивах продолжало расти, пишет издание.