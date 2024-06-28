В Словакии автобус столкнулся с поездом, число погибших выросло до 6

CentralAsia (CA) - Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи этой страны, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших и по меньшей мере пяти раненых в результате столкновения поезда, который направлялся из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии).

Травмы, несовместимые с жизнью, получили шесть человек, говорится в сообщении центра.