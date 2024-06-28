экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Словакии автобус столкнулся с поездом, число погибших выросло до 6

CentralAsia (CA) -  Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи этой страны, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших и по меньшей мере пяти раненых в результате столкновения поезда, который направлялся из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии).

Травмы, несовместимые с жизнью, получили шесть человек, говорится в сообщении центра.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com