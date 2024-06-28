В Иране начались внеочередные президентские выборы после гибели Раиси

CentralAsia (CA) - В Иране начались внеочередные выборы президента страны.

Как пишет агентство IRNA, избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени. Выборы проводят досрочно после гибели президента Ибрагима Раиси. 19 мая вертолет с президентом на борту разбился рядом с иранской деревней Тавиль. Среди погибших также оказался министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

За президентский пост в Иране будут бороться 4 кандидата — бывший депутат Масуд Пезешкиан, экс-глава МВД страны и бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, член Совета безопасности Саид Джалили и спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф. Агентство отмечает, что на президентских выборах 14-го созыва право голоса имеют около 61 тыс. избирателей.

По последним результатам соцопросов, проведенными иранскими аналитическими центрами Mellat, ISPA и Shenaakh, в данный момент лидерство одерживает Масуд Пезешкиан. За ним с небольшим отставанием на втором и третьих местах расположились Джалили и Галибаф.

В голосовании могут поучаствовать все граждане страны старше 18 лет, то есть около 61 млн человек из 85 млн граждан страны. Для них открыты более 48 тыс. избирательных участков, половина из которых расположена в городах, а другая — в сельской местности. Около 350 участков открыты за пределами Ирана. Голосование продлится десять часов.