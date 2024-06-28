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Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа проголосовал

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и первая леди Болорцэцэг Лувсандорж проголосовали на избирательном участке 8-1-1-3, расположенном в школе № 48 района Баянзурх Улан-Батора.

Проголосовав, президент обратился к прессе, подчеркнув, что эти выборы совпадают с историческим 100-летием принятия первой Конституции Монголии. Президент Хурэлсух призвал граждан активно участвовать в демократических выборах и осуществлять свои конституционные права.

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